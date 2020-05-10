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Aktüel

Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 18 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 20:37:34 -
Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 18 yaralı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde işlek bir caddede, paket içindeki bombanın iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 18 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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