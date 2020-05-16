Babasının kurduğu laboratuvarda saç yağı üretip patron oldu

Babasının kurduğu laboratuvarda henüz 19 yaşındayken doğal yollardan kendi saç ürünlerini üretmeye başlayan İzmirli Filiz Cercis, şimdi büyük bir marka olma yolunda ilerliyor.

Kimya üzerine eğitimini tamamladıktan sonra en çok değer verdiği saçlarını daha sağlıklı hale getirmek için çözüm yolu arayan Filiz Cercis, kendi ürünlerini üretmeye başladı. Okuldan sonra babasının kendisi için yaptırdığı laboratuvarda üretim yapmaya başlayan Cercis’in ilk ürünü ise doğal malzemelerden ürettiği saç yağı oldu. İlk etapta kendisinin yanı sıra ailesi ve arkadaşları için üretim yapan Cercis’in ürünleri beğeni topladı. Saç yağını; saçın gür olması, daha hızlı ve sağlıklı büyümesi ve çabuk yağlanan saçlara karşı herkesin kullanabileceği bir ürün olarak hazırladığını belirten 23 yaşındaki Filiz Cercis, “Ürünü kullananlardan çok güzel geri dönüşler almaya başladım. Sonra saç sağlığı ile ilgilenen birçok şirketten teklif geldi. Ben hiçbirini kabul etmeden direkt kendi şirketimi kurdum ve internet üzerinden satış yapmaya başladım. Satışa çıktığı andan itibaren bin adet ürettiğim ürünler 10 dakikada bitti. İşte hayatımdaki dönüm noktası o oldu. O günden itibaren bütün hayatim değişti. Kendi şirketimi kurdum, kendi ofisimi kiraladım ve büyük bir ekip oluşturup daha fazla üretim yaptım. Bir sene sonra Almanya’nın en bilinen ve lüks alışveriş sokaklarından birinde bir dükkân açtım. Bunların hepsini 19 yaşındayken yaptım. Bugün 23 yaşındayım. Üretimi hiç durdurmadan Lemelange markası altında üretmeye devam edeceğim” dedi.