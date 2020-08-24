Babasına böyle veda etti! Şehit cenazesinde yürek yakan anlar
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin oğlu Miraç Tok, babasının tabutu parmağıyla gösterdiği o anlar yürekleri yaktı.
Giresun'da aşırı yağışın nedeni neden olduğu selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Burak Tok için cenaze töreni düzenlendi.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törene; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, şehidin hamile eşi Hacer Tok ve oğlu Miraç Tok (3) katıldı.
Kahraman şehidimizin 3 yaşındaki oğlu Miraç, kucağında bulunduğu kadın askere parmağıyla babasının tabutunu gösterdi. Minik Miraç'ın bu hareketi yürekleri yaktı.
1 ay önce kente tayin olduğu öğrenilen Şehit Burak Tok için düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Şehidin Tok'un naaşı Giresun'daki törenin ardından babaocağı Gümüşhane'nin Köse ilçesine askeri helikopterle nakledildi.