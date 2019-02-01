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Babasına bombalı paket göndermişti... Karar verildi!

Babasına bombalı paket gönderip elinin kopmasına, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın 35 yıllık hapis cezasının onandığı bildirildi.

01 Şubat 2019 Cuma 16:00
Babasına bombalı paket göndermişti... Karar verildi!

İstanbul Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kurdaş'ın hapis cezası onandı.

Yaşananlar

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.Olaydan sonra gözaltına alınan Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun belirtildiği ifade ediliyor.

İddianamede sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:00
  1. İstanbul Maltepe
  2. Osman Kurdaş
  3. Alican Kurdaş
  4. hapis cezası

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