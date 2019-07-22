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Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı

Görele Belediyesi tarafından 13.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı

Görele Belediyesi tarafından 13.’üncüsü düzenlenen Kemençe ve Horon Günleri sona erdi.Birbirinden ünlü ve mahalli sanatçıların sahne aldığı Görele ve Kemençe Günleri’nde akılda kalan ise henüz iki yaşındaki Bedirhan Köntek oldu.


Sahne alan babası Hakan Köntek’e kemençesiyle eşlik eden Bedirhan’ın performansı ise konsere gelenlerin büyük beğenisini kazandı. Babası sesiyle ve bir birinden güzel parçalarla konsere gelenleri coştururken, henüz iki yaşındaki Bedirhan Köntek ise kemençe performansıyla adeta babasından rol çaldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
  1. konser
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