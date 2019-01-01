Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Babası, Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı: Artık yazabilirsiniz!

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' yazabilirsiniz" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 15:10
Babası, Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı: Artık yazabilirsiniz!

Trabzonspor'da Burak yılmaz defteri kapandı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak'ın geleceği belli oldu. Trabzon'daki evini boşaltan, son model Jeep'ini ise çekiciyle İstanbul'a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı. Yaşananlarla ilgili konuşan baba Fikret Yılmaz ise asıl bombayı patlattı.

"Trabzonspor'dan alacağı 2 milyon eurodan vazgeçti"

"Burak Yılmaz'ın son durumu nedir? Bundan sonra neler olacak?" sorularını yanıtlayan baba Fikret Yılmaz şunları söyledi: "Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euroya geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Burak için Trabzonspor'un yeri ayrı"

Ayrıca Fikret Yılmaz "Burak ve benim için Trabzonspor'un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon'dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız. Şu an Antalya'da kayınvalidem ile ilgileniyoruz. Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti'nin yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

(Karadeniz Gazetesi)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:10
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor
  4. Karadeniz
  5. Beşiktaş
  6. Antalya
  7. Burak Yılmaz
  8. Onur Kıvrak
  9. Fikret Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kur'an okumayı biliyor musunuz sorusuna bakın ne cevap verdi
    1. Kur'an okumayı biliyor musunuz..
    2. Bugün 71'inci yaşına girdi
    3. "Karamsarlık Müslümanlara yakışmaz"
    4. Son dakika: AK Parti Ankara son dakika..
    5. Dondurucu soğukta kayak yarışması
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Kapadokya'da yeni yıl yoğunluğu
    8. Görenler gözlerine inanamıyor!..
    9. Çin'in nefreti devam ediyor! Üç cami..
    10. "Ulusal pazar odaklı satışlar ivme..
    11. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    12. Babası, Burak Yılmaz'ın yeni takımını..
    13. Manchester'da yılbaşı gecesi bıçaklı..
    14. Kerkük'te DAEŞ saldırısı! Ölü ve..
    15. GÜNCELLEME - Suriye uyruklu kişinin..
    16. Ünlü yağlı güreş pehlivanı feci..
    17. AK Partili başkana silahlı saldırı!..
    18. Özhaseki: Sayın Başkan'ım verdiğiniz..
    19. "Cumhur ittifakı'nı muzaffer kılacağız"
    20. Baz istasyonundan 24 akü çalan..
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi