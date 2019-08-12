Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Arife gününden itibaren yapılan bayramlaşmalarda çocuklara sarıldı, büyüklerin ellerinden öptü.

Kurban Bayramı nedeniyle Arife gününden itibaren mahalle ve esnaf gezilerine hız vererek vatandaşlarla bayramlaşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, adım atmadık yer bırakmadı. Bayramlaşmaya personelleriyle başlayan Babaoğlu, protokol bayramlaşmasının ardından huzurevi ve hastaları ziyaret etmişti. Daha sonra mahallelere çıkarma yapıp, esnafla bir araya gelen Babaoğlu, kurban kesen vatandaşların bayramını kutladı.

Bayram sevinci

Başkan Babaoğlu, mahalle gezilerinde de gördüğü herkesle bayramlaştı. Çocukların sarıldığı, büyüklerin ise sevgi ile karşıladığı Başkan Babaoğlu verdiği bayram mesajlarıyla saygı ve kardeşliğe vurgu yaptı. Bayram coşkusuyla gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Başkan Babaoğlu, “Hemşerimizle bayram vesilesiyle bir araya gelmek sevincimizi ve heyecanımızı arttırdı. Vatandaşlarımızla bir arada olmaktan, onlarla sohbet edip, talepleri yerinde dinlemekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu bayramda mümkün olduğunda herkesle bir araya gelip kardeşlik duygumuzu pekiştirmek istedik. Hendek bu bayramda çok farklı ve yine bu bayramda örnek oldu. Çok şükür birlik ve beraberliğiyle ön plana çıkan bir Hendek var. Birliğimiz kardeşliğimiz daim olsun” dedi.