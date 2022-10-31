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Siyaset 'Babam sağolsun'cu Hüseyin Baş, ‘Millet İttifakı talebimiz reddedilirse toplumsal infial oluşur’ diyerek 3. Dünya Savaşı'nın sinyalini verdi...
Siyaset

'Babam sağolsun'cu Hüseyin Baş, ‘Millet İttifakı talebimiz reddedilirse toplumsal infial oluşur’ diyerek 3. Dünya Savaşı'nın sinyalini verdi...

Millet İttifakı'na katılmak istediklerini söyleyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ittifaka alınmazlarsa ‘’toplumsal infial’’ oluşabileceğini söyledi. Baş, taleplerinin olumlu karşılanmasını beklediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:34:00 -
'Babam sağolsun'cu Hüseyin Baş, ‘Millet İttifakı talebimiz reddedilirse toplumsal infial oluşur’ diyerek 3. Dünya Savaşı'nın sinyalini verdi...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Millet İttifakı’nda yer almak istediğine dair çağrısının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’ye konuşan Hüseyin Baş, şunları söyledi:

“Bizim ittifaka katılma talebimiz, İYİ Parti’nin bize olumlu yaklaşımı, Sayın Akşener’in ziyareti ‘Altılı Masa’da bir krize neden olur mu kestirmem zor; partnerlerin diyalogları ile ilgili bir durum.

Ancak toplumsal bir rahatsızlık, infial oluşabilir. Çünkü bu konuda toplumsal bir beklenti var.

Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer.

Böyle bir kriz boyutu oluşabilir. Ben masadan olumsuz bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum.”

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Yorumlar

murathan

bu fitne hareketenin 10 binde 1 oy oranı var ve onlarda haşhaşiler gibi beyinleri sulanmış kitle. o nedenle kolay yönlendirilebilirler. Adnan oktara yapılan gibi bu kitleyede operayon yapılmalı. Yazık oluyor bu oluşuma düşen kardeşlerimize. kurtarın onları.

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

TOSONCUK ÇOCUK ÇOK HAKLI VE BELLİ BABASINDAN DAHA ZEKİ BİR ÇOCUK ÇÜNKÜ BİLİYOR TÜRKİYEDE MİLLET OLARAK TEPKİ GÖSTERMEYEN SİYASETEN ANLAMAYAN (( KUZU VE KOYUN ÇOK VAR )) BİR ÖRNEK VERİRSE (( GÜYA İSLAMCI SAADET KONGRESİNİ GÖRDÜK BİR SÜRÜ KUZU KOYUN TEMEL REİSE İÇİN BUĞAZ YIRTIYOR,, BU KOYUNLAR CHP NİN BİR DİN VE TÜRK MİLLETİNİN VE EMPERYALİSTİN KÖKLERİ OLDUĞUNU HER HALDE BİLMİYORLAR((( İŞTE BTP BAŞNI BUNU BİLİYOR ZATEN)) ONUN İÇİN MEYDAN OKUYOR,,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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