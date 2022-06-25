Babalık izni kaç gün? Babalık izni nasıl kullanılır?

Babalık izni ne zaman kullanılır, merak edilen sorulardandır. Babalık izni, erkek memur veya işçinin eşinin doğum yapması ile başlar. Yani babalık izni, erkek memurun veya erkek işçinin eşi doğum yaptığı zaman kullanılabilir.

Babalık izni kaç gün?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendi “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” şeklindedir. Yani kanunda belirtildiği gibi, memura eşinin doğum yapması durumunda 10 günlük babalık izni verilir. Öğretmenlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna bağlı oldukları için eşi doğum yapan öğretmenlerin 10 gün izin hakkı vardır. Bunu okul idaresine bir dilekçe vererek kullanabilir.

Taşeron işçilerin babalık izni kaç gün?

Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4/B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir. Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

Babalık izni nasıl kullanılır?

Çalışan erkeğin, eşinin doğum yapması nedeniyle babalık iznini kullanabilmesi için bağlı bulundukları iş yerlerine ya da kamu ise bağlı bulunduğu birime dilekçe ile doğum iznini kullanabilmeleri için başvuru gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bunu babalık izni ya da doğum izni şeklinde ayırmak mümkündür. Başvuruda şu tarihte gerçekleşen eşimin doğumu nedeniyle izin süresini de belirtmek suretiyle babalık izni dilekçesi yazılır.

Babalık izni dilekçesi nasıl yazılır?

Doğum izni için yazılacak dilekçede iznin kaç gün olacağı belirtilmelidir. Kişiler aynı anda iznin hepsini de kullanmak zorunda değildir. Bu bilgiler izin dilekçelerinde belirtilmelidir.