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Aktüel Babalarına doğum günü sürprizi yapmak için polisten yardım istediler
Aktüel

Babalarına doğum günü sürprizi yapmak için polisten yardım istediler

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:57:29 -
Babalarına doğum günü sürprizi yapmak için polisten yardım istediler

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan kardeşler, babalarına doğum günü sürprizi yapmak için polisten yardım istedi.

Karaköprü ilçesinin kırsal bölgesindeki Mehmetçik Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Kadriye Çakmak kardeşler, babaları Nasir Çakmak'ın 50. yaş gününde sürpriz yapmak istedi.

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan kardeşler, polisi arayarak konuyu iletti. Kardeşlerin talebini uygun gören polis ekipleri, doğum günü pastası alarak mahalleye gitti.

Eve gelen polisleri gören 6 çocuk babası Nasir Çakmak çok şaşırdı. Polis ekiplerin elindeki pastayı gören baba Çakmak, duygusal anlar yaşadı.

Babayla pastayı kesen polis ekipleri, Çakmak ailesine mutlu ve huzurlu yıllar geçirmelerini diledi.

Baba Nasir Çakmak, çocuklarının doğumu günü sürprizine çok şaşırdığın ve sevindiğini belirterek, "Eve gelen polisleri görünce önce telaşlandım. Sonra ellerinde pastayı fark edince çok mutlu oldum. Bu güzel anları yaşamama vesile olan polislerimize ve aileme çok teşekkür ederim." dedi.

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