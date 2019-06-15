Babalar ve oğulları maçta rakip oldular Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Gençler Birliği Spor Kulübü babalar gününe özel maç yaptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Gençler Birliği Spor Kulübü babalar gününe özel maç yaptı.

Gençler Birliği Spor Kulübü Mini Grubu (2012-2013) babalar günü münasebetinin etkinliği kapsamında Çaycuma Kapalı halı sahada babalar ile oğulları karşı karşıya gelerek maç yaptı. Baştan sona üstünlükle götürdüğü maçı 8-6 farkla kazanan çocuklar seneye gerçekleşecek olan babalar gününe özel babalarına mesaj verdiler.

Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Erkan Arslan etkinliğe katılan tüm babalara teşekkür ederek, babalar gününü kutladı. Maç sonunda babalar ve oğulları timsah yürüyüşü yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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