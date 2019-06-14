Babalar için hediye fırsatları

Giyim ve teknoloji alanında önde gelen iki firma babalar gününe özel kampanya başlattı.

D’S Damat’tan özel kıyafetler

İlkbahar-yaz 2019 koleksiyonu babaların hayatına şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik dahil edecek. Kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler ve yolculuklar sırasında başa gelebilecek tüm ihtimaller özenle düşünülerek hazırlanan Travel Serisi takım elbise ve gömlekler bu yaz yoğun babaların hayatını kolaylaştırmak için birebir olarak görülüyor.

Teknosa’dan çifte kampanya

Teknosa, hem babaları hem çocukları sevindirecek çifte kampanya dönemini başlattı. 17 Haziran’da Teknosa mağazaları ve teknosa.com’da geçerli indirim kampanyası ile kişisel bakım ürünlerinden hobi ürünlerine, notebook ve akıllı telefonlardan aksesuarlara kadar birçok ürün grubunda sürprizler teknolojiseverleri bekliyor.