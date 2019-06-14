0553 313 94 23

Babalar için hediye fırsatları

Firmalar, pazar günkü babalar günü adına özel kampanyalar başlattı.

14 Haziran 2019 Cuma 10:31
Babalar için hediye fırsatları

Giyim ve teknoloji alanında önde gelen iki firma babalar gününe özel kampanya başlattı.

D’S Damat’tan özel kıyafetler

İlkbahar-yaz 2019 koleksiyonu babaların hayatına şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik dahil edecek. Kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler ve yolculuklar sırasında başa gelebilecek tüm ihtimaller özenle düşünülerek hazırlanan Travel Serisi takım elbise ve gömlekler bu yaz yoğun babaların hayatını kolaylaştırmak için birebir olarak görülüyor.

Teknosa’dan çifte kampanya

Teknosa, hem babaları hem çocukları sevindirecek çifte kampanya dönemini başlattı. 17 Haziran’da Teknosa mağazaları ve teknosa.com’da geçerli indirim kampanyası ile kişisel bakım ürünlerinden hobi ürünlerine, notebook ve akıllı telefonlardan aksesuarlara kadar birçok ürün grubunda sürprizler teknolojiseverleri bekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:31
  1. babalar günü
  2. İlkbahar-yaz 2019 koleksiyonu
  3. Easycare
  4. Travel Serisi
  5. Teknosa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
    1. Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
    2. Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile..
    3. Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi..
    4. Ciltteki sarkmalara dikkat
    5. Toroslar’da köylerarası futbol..
    6. NBA’de şampiyon Toronto Raptors
    7. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    8. ASKİ’den şebeke suyuna yönelik..
    9. Tire Kaymakamı vatandaşların..
    10. Kırmızı Hilal ile karne heyecanı
    11. Baran: “Turist sayısı olarak dünyanın..
    12. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    13. Sararan dişler gülmeyi engelliyor
    14. Başkan Yılmaz, YKS’ye girecek..
    15. Binali Yıldırım'dan alkış aldı! 'Ya..
    16. Aytaç Kara kimdir nereli ve kaç yaşında?
    17. Anne ve oğlu lüks lambadan sızan..
    18. Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    20. Valilikten homolara tokat!
    21. Elazığ’da 124 bin öğrenci karne..
    22. "Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek
    23. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    24. Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu..
    25. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23..
    26. 2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin..
    27. Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor
    28. Avrupa borsaları
    29. Polisten çocuklara karne sürprizi
    30. ABD’nin petrol tankerlerine saldırı..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!