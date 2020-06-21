Babalar Gününde öldü

Adana’da 5 gün önce mahallede yan bakma yüzünden tartışığı şahıs tarafından tabancayla vurulan iki kız babası bugün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar Mahallesinde 17 Haziran meydana geldi. İddiaya göre, yıllar önce bir kadını yaralamaktan cezaevine giren ve yeni çıkan K.Ş.(39) yanından geçen Erkan Düşkün’e (28) "neden yan bakıyorsun" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada K.Ş. dayak yedi. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. K.Ş. bir süre sonra traktör ile gelerek Erkan Düşkün’ün yolunu kesti. Şahıs Düşkün’e tabanca ile bir çok kez ateş edip olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların çağırdığı ambulans ile Düşkün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Düşkün bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Düşkün’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Düşkün’ün cenazesi adli tıptan alınarak toprağa verildi. Düşkün’ü öldüren zanlının ise hala jandarma tarafından arandığı öğrenildi.