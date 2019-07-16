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Babadan FETÖ’nün mahrem imamına meydan dayağı! Üsteğmen oğlunun peşini bırakmadılar

Ankara'da bir baba, Hava Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli üsteğmen oğlunun peşini bırakmayan FETÖ’nün mahrem imamına meydan dayağı attı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:52
Babadan FETÖ’nün mahrem imamına meydan dayağı! Üsteğmen oğlunun peşini bırakmadılar

Hürriyet'in haberine göre, Ankara'da bir baba, Hava Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli üsteğmen oğlunun peşini bırakmayan FETÖ’nün mahrem imamına meydan dayağı çekti. Baba, ardından oğlunu Ankara Adliyesi’ne götürerek “Oğlumu örgütten kurtarın, imam peşini bırakmıyor” diyerek savcıya teslim etti. Üsteğmen itirafçı oldu, mahrem imamları deşifre etti.

Soruşturma dosyasına göre, güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'den kopmak istedi. Ancak kendisinden sorumlu FETÖ mahrem imamı, üsteğmenin peşini bırakmadı.

Kapıda karşılaştı

Önce telefonla aranan üsteğmen, görüşmek istemediğini belirtmesine karşın mahrem imam ısrarından vazgeçmedi. Havacı üsteğmen, bir süre sonra mahrem imamın telefonlarına yanıt vermemeye başladı. Üsteğmenin peşini bırakmayan mahrem imam, Yenimahalle'de yaşadığı evine kadar gitti.

Üsteğmen, babasına, "örgütün peşini bırakmadığı, telefonlarına çıkmayınca mahrem imamın eve geldiğini" söyledi. Eve gelen baba, kapıda karşıladığı mahrem imamdan oğlunun peşini bırakmasını istedi, ardından da tekme tokat dövdü. Baba, "Bir daha sakın kapımıza gelme. Erkeksen git beni polise şikâyet et" diyerek mahrem imamı kovdu.

Oğlunu savcıya götürdü

Baba, daha sonra oğlunu da alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na giderek oğlunun okul çağında cemaat olarak bilinen FETÖ'ye katıldığını, ancak 17/25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüklerini, oğlunun da bunlardan kopmak istediğini anlattı. Savcının talimatıyla baba-oğul Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyette itirafçı olan üsteğmen, tüm cemaat geçmişini anlattı ve kendisinden sorumlu abilerinin, mahrem imamların, örgütün TSK içindeki yapılanmasının ve aynı hücrede yer aldıklarının isimlerini verdi. İtirafçı üsteğmen serbest bırakılırken, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda FETÖ'nün 4 mahrem imamı yakalandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. Hava Kuvvetler Komutanlığı
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. savcı
  5. 15 Temmuz darbe girişimi
  6. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Terör Suçları Soruşturma Bürosu
  8. TSK

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