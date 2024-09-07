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Yerel Babadağ Off-Road heyecanına ev sahipliği yapacak
Yerel

Babadağ Off-Road heyecanına ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2024-09-07 08:49:00 -
Babadağ Off-Road heyecanına ev sahipliği yapacak

Denizli'de Babadağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 5. Off-Road gösteri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Ekim ayında Babadağ Belediyesi tarafından düzenlenecek 5. Off-Road gösterileri için Belediye Başkanı Murat Kumral, PADOFF Başkanı Bilal Işık ve yardımcıları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen Off-Road Festivali, doğa ve motor sporları meraklılarını bir araya getirerek, zorlu parkurda nefes kesen yarışlara sahne olacak. 5'nci kez düzenlenecek olan Off-Road Festivalinde yarışlar hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

 Heyecanla beklenen Off-Road Festivali için görüşmeler içinde olduğunu belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, “Bugün, Ekim ayında ilçemizde gerçekleştireceğimiz 5. OFF-ROAD gösterileri için PADOFF Başkanı Bilal Işık, Başkan Yardımcıları Tayyip Biçer ve Ömer Işık ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Heyecan ve adrenalinle dolu bu Off-Road gösterilerine bütün hemşerilerimiz davetlidir” ifadelerinde bulundu.

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