Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında görüşeceğiz'

Transferde önceliğini stoper bölgesine veren Trabzonspor, gözünü Norveç'in Molde takımında forma giyen 27 yaşındaki Babacar Sarr'a çevirdi. Bordo-Mavili yönetim, Senegalli oyuncu için harekete geçti.

BABACAR DÜNDEN RAZI

Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada "Seni takımda görmeki istioruz" diye mesajlar yolladığı Babacar, "İnşallah yakında görüşeceğiz" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

MALİYETİ UYGUN

Bordo-Mavililerin transfer etmek istediği 1.89 boyundaki Babacar Sarr'ın piyasa değeri 800 bin Euro.

Fırtına, Senegalli yıldızı 500 bin Euro civarında bir rakama transfer etmek istiyor. Transferin kısa süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.