Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında görüşeceğiz'
Babacar, taraftarların, "Seni takımda görmek istiyoruz" mesajlarına, "İnşallah görüşeceğiz" diye yanıt verdi.15 Temmuz 2018 Pazar 12:23
Transferde önceliğini stoper bölgesine veren Trabzonspor, gözünü Norveç'in Molde takımında forma giyen 27 yaşındaki Babacar Sarr'a çevirdi. Bordo-Mavili yönetim, Senegalli oyuncu için harekete geçti.
BABACAR DÜNDEN RAZI
Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada "Seni takımda görmeki istioruz" diye mesajlar yolladığı Babacar, "İnşallah yakında görüşeceğiz" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.
MALİYETİ UYGUN
Bordo-Mavililerin transfer etmek istediği 1.89 boyundaki Babacar Sarr'ın piyasa değeri 800 bin Euro.
Fırtına, Senegalli yıldızı 500 bin Euro civarında bir rakama transfer etmek istiyor. Transferin kısa süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.
YORUM YAZ