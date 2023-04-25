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Gündem Babacan'ın canlı yayındaki ifadesi büyük tepki çekti! Fatih Altaylı: Eyvah dedim!
Gündem

Babacan'ın canlı yayındaki ifadesi büyük tepki çekti! Fatih Altaylı: Eyvah dedim!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 23:46:00 -

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, konuk olduğu canlı yayında depremde vefat edenlerin sayısını açıklarken gülmesi büyük tepki çekti.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın skandal tavrı çok konuşulacak cinsten. Büyük deprem felaketinde vefat edenlerin sayısını açıklayan Babacan'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Tepki gelince de açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Bir not geldi arkadaşlardan deprem bölgesindeki vefat sayılarından bahsederken yüzümde hafif bir gülümseme varmış. Ben ilk 14 günün 9 günü deprem bölgesindeydim o acıyı yaşadım ben. Bunlar saçma sapan şeyler bunlar. Vefat konusu varken kim gülebilirki." savunmasını yaptı.

"Eyvah dedim" 

Program sunucu Fatih Altaylı, "ben bunun böyle olacağını biliyordum. Eyvah dedim" diyerek cevap verdi.

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