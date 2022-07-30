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Siyaset Babacan'dan tarihi çark! "Cin Ali"den dansözlere taş çıkartacak performans
Siyaset

Babacan'dan tarihi çark! "Cin Ali"den dansözlere taş çıkartacak performans

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerdiği deklarasyona DEVA Partisi'nin 21 başkanlık kurulu üyesinden tümünün ‘ret’ oyu verdiğini söylemesi konusunda, "Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten" diyerek büyük bir çarka imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:12:00 -
Babacan'dan tarihi çark! "Cin Ali"den dansözlere taş çıkartacak performans

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerdiği deklarasyona DEVA Partisi'nin 21 başkanlık kurulu üyesinden tümünün ‘ret’ oyu verdiğini söylemesi konusunda, "Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten" diyerek büyük bir çarka imza attı.

 

Karar TV canlı yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Babacan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ne ortak deklarasyon götürmesi üzerine partisinin yönetim kurulunun tümünün ret oyu verdiğini açıklaması üzerine konuştu. 

Elif Çakır'ın "21'de 21 reddedildi cevabı biraz sert olmamış mı?" sorusuna Babacan şu cevabı verdi:

"Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz. Burada kabul edilmeyen, zamanı, şekli.. Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. 3 günde 6 şehri ziyaret ettiğimiz programda 40 dakikalık İsmail Saymaz ile söyleşi ortamıydı. 

Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız."

 

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Vatansever

Yol arkadaşlığı maddı çıkar üzerine kurulan herşeyin sonu hüsrandir.
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