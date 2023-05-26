Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak talep! Görüyor musunuz siz şu uyanığı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP listelerinden Meclis'te 15 sandalye sahibi olan DEVA Partisi yöneticilerinin, grup kurulması amacıyla, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" dediğini iddia etti.

Sarıkaya, CHP listelerinden Meclis'e toplamda 38 milletvekili sokan Millet İttifakı bileşeni dört partinin grup kurma hesaplarını yazdı.

Sarıkaya, SP, Gelecek ve DEVA yöneticilerinin iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirtirken, bu kez de, "çatı parti" tartışması yaşandığını aktardı.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

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"DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

Hatta içlerinde, 'CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız' cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar.

CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…

O nedenle hepsinin de üzerinde durduğu tek grubun oluşması, bunun için de milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi ve Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi.

Eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması da üzerinde durulan formüllerden…"