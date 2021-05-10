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Gündem Babacan'dan itiraf gibi ihanet açıklaması
Gündem

Babacan'dan itiraf gibi ihanet açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan 2018'de AK Parti üyeliği devam ederken aynı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için yapılan gizli toplantıda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 02:54:00 -

Ali Babacan, Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "2018'de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu" ifadelerini kullandı.

2018'de AK Parti üyesiydi

Babacan bu sözleriyle 2018'de içinde bulunduğu partinin lideri dışında bir adayı desteklemek için, diğer parti liderleriyle gizli toplantılara katıldığını itiraf etmiş oldu.

Gazeteci Saymaz: Sırlarınızı ortaya döktünüz çok iyi

Bu ifadelerdeki hinliği sezen gazeteci İsmail Saymaz'ın "Sırlarınızı ortaya döktünüz çok iyi. Sayın Abdullah Gül'in muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri kastediyorsunuz." demesi de dikkat çekti.

Truva atı gibi

Saymaz'ın (Abdullah Gül'e) "Teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusu üzerine Babacan "Görünür değildim ama tam göbeğindeydik" ifadelerini kullandı.

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