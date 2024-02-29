Babacan'a şok! DEVA Partili başkan 150 kişiyle istifa edip AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bakanlık koltuğu verdiği dönemde 'siyasi münafıklık' yaptığını itiraf eden ve dindarlara kan kusturan CHP ile ittifak yapan Ali Babacan'ın partisi DEVA Partisi'nde ilçe başkanı, 150 kişi ile istifa edip AK Parti'ye katıldı.

Memleket Partililer AK Parti'ye katılmıştı

Yoğun ve hummalı çalışmaları ile bölgedeki çalışmalarını sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar sürdüren Savcı Sayan, hane ziyaretleri dışında farklı parti yöneticileri ve üyelerini de AK Parti saflarına katmak için ikna çabalarını sürdürüyor. Tutak’ta Memleket Partisi İlçe Başkanı Turan Aydın ve 40 kişilik ekibini AK Parti’ye kazandıran Savcı Sayan, bu kez de DEVA Partisi ilçe yönetimini ikna ederek AK Parti’ye katılımlarını sağladı.

DEVA Partisi ilçe başkanı 150 kişi ile istifa etti

"İlçemizin geleceği için büyük çabalar sarf edeceğimize, çalışmalar yapacağımıza dair sizlere sözümüz var" diyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Tutak’ta 7 belediye başkan adayımız var, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ama Tutak ilçesi olarak AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak çok daha iyi bir Tutak oluşturacağımıza ve güzelleştireceğimize canıgönülden inanıyorum. Dolayısı ile bu düşüncelerimizi ilçemizin kanaat önderlerine, parti liderlerine, parti başkanlarına sürekli anlatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti’mize katılımlar olmaya başladı. Tutak’ın geleceği için Ankara’da benim desteğim ile belediye Başkanlığı görevini kazanan AK Partili adayımızla birlikte hizmetler için mücadele edeceğiz. Elbette ki bizim Tutak’tan başka bir düşüncemiz yok. Biz Tutak’ın ne kadar kadim ve önemli bir ilçe olduğunu biliyoruz. Kardeşliğin hakim olduğu, dostluğun, birliğin ve beraberliğin hakim olduğunu hepimiz çok yakinen biliyoruz. Bu kardeşliği, birlikteliği daha da ileriye götürmek için güzel hizmetler almak için bende bu ilçenin bir evladı olarak Ankara’daki dostlarımın desteği ile Ankara’daki bakanların desteğini alarak Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak AK Parti’nin hizmetlerinden faydalanarak Tutak’ı ileri bir yere götürmek istiyoruz. Elbette ki Tutak hepimiz için çok önemli. Bugün burada yine bir katılım yapacağız. DEVA Partisi ilçe başkanı, yönetimi ile birlikte Tutak’ın geleceği için AK Parti’mize katılım sağlayacak. Biz de gövdemizi Tutak için taşın altına koymaya hazırız dediler. Yanlarında bulunan kanaat önderleri ile birlikte gelerek bizleri mutlu ettiler” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti’ye katılım töreni, Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın; DEVA Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişilik gruba AK Parti rozeti takmasının ardından son buldu.