Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı

Yeni parti hazırlığında olan eski AK Partili Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın görüşme yapmak için ABD'ye gideceği öğrenildi.

Bugün sessizliğini bozan Ali Babacan, yeni parti çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Ali Babacan ile ilgili bomba bir paylaşım yaptı. Takan, yaptığı açıklamada, "Ankara kulislerini merakla bekleyen okurlarıma; Ali Babacan,Ekim ayında ABD'ye gitmeyi planlıyor. Neden acaba?.. Görüşmelerde bulunacakmış!" dedi.

Babacan ile Davutoğlu görüşüyor

Takan, Babacan ile Ahmet Davutoğlu arasında görüşmeler yapıldığını belirterek, "Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, eş başkanlık modeli üzerine görüşüyorlar. Babacan'ın Ekim ayı içinde ABD'ye planladığı ziyaret gerçekleşirse siyasette farklı tablolar ile karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Babacan bugün üslubumuz farklı demişti

Babacan, Davutoğlu ilişkilerine dair Karar gazetesine verdiği demeçte, "Biz Ahmet Bey’le 2003 yılında tanıştık. AK Parti kuruldu, daha sonra hükümet kuruldu, daha sonra tanıştık. Yakın dost olduk. İlmine saygı duyduğumuz bir insan. Ailecek yakın olduğumuz ve sevdiğimiz birisi kendisi. Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı. Şu anda bizim geleceğe bakmamız gerekiyor ve tam anlamıyla bir ekip çalışması yapmamız gerekiyor" demişti.