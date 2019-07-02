Babacan bu hafta istifa edecek mi?

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti'nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi. Ahmet Davutoğlu ve 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destekli Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı.

Abdullah Gül Davutoğlu’nu istemiyor

Kulislere göre, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Maslak’taki çalışma ofisinde eski AK Partili bazı milletvekilleriyle sık sık görüşmeler yaptığı ve çok yakın ekibine ‘demokrasiyi içselleştirin’ şeklinde talimatlar verdiği, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de birlikte yürünmeyeceğini deklare ettiği iddia ediliyor.

Ankette Haşim Kılıç düşük çıkmış

Kulislere göre, Abdullah Gül’e, “Türkiye’de yeni partiye ihtiyaç var mı? Varsa partinin lideri kim olmalıdır?” şeklinde sorularında yer aldığı kamuoyu araştırması sonuçlarının ekibi tarafından sunulduğu ve araştırmada Ali Babacan’ın Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’a göre çok daha iyi çıktığı öne sürülüyor.

30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ile görüştü

Babacan’a yakın kaynaklar, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 30 Mayıs 2019 tarihinde Cuma öğleden sonra Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği, Babacan’ın görüşmede kurucularından olduğu AK Parti'den ayrılacağını Erdoğan’a aktardığı öğrenildi.

Birçok kişiye teklif götürülmüş

Babacan’ın kuracağı parti için birçok kişiye teklif götürdüğü öğrenilirken, siyaset sahnesindeki genel kanı, AK Parti’nin yapacağı hamleler sonrasında Eylül- Ekim aylarında yeni partinin büyük oranda şekilleneceği yönünde. Babacan ile birlikte hareket eden ekibin içinde kendi alanlarında karşılığı olan yaklaşık 50 kişilik bir grup olduğu belirtiliyor.

Tüzük ve Program Çalışmaları

Yeni kurulacak partinin tüzük ve program çalışmaları ise büyük oranda tamamlandı. Partinin kuruluş dilekçesinin ise bu yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı’na verilmesi bekleniyor. Öte yandan Ali Babacan’ın isminin gündemde olması nedeniyle çalışmalar ve görüşme trafiği hızlanırken, iddialara göre Babacan’a çalışmaları koordine etmek için Ankara’da yeni bir büroda kiralanacağı ifade ediliyor.

İstifa dilekçesini kim götürecek?

AK Parti içindeki tartışmalardan da yola çıkarak, Ankara’da son günlerde çeşitli senaryolar masaya konuluyor. İlk senaryoya göre, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kurucularından olduğu AK Parti'den bu hafta ayrılacak. Partiden ayrılma dilekçesini ise, Genel Merkeze kendisi götürmeyecek. İkinci senaryo ise, Babacan aynı 2008 yılında Abdüllatif Şener’in partiden istifasına benzer bir şekilde MKYK toplantısına katılacak, partililerle vedalaşıp ayrılacak.