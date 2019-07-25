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Babaannesini öldürdü, kahveye gitti... “Polisi arayın” deyip eve döndü

İzmir’de 27 yaşındaki adam, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle babaannesini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kahvehaneye gidip çay içen adam, “Babaannemi öldürdüm, polisi arayın” dedi ve eve gitti. Gözaltına alınan kişinin komşuları, katilin sürekli alkollü olduğunu iddia etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
Babaannesini öldürdü, kahveye gitti... “Polisi arayın” deyip eve döndü

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi’nde 27 yaşındaki İ.İ., kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü 71 yaşındaki babaannesi Mürvet İ.’yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten önce babaannesiyle tartıştığı belirtilen İ.İ., Mürvet İ.’yi öldürdükten sonra mahalledeki kahvehaneye gitti.

“Polisi arayın”

Burada kahvedeki vatandaşlara "Babaannemi öldürdüm, polisi arayın" diyen İ.İ., çay içip tekrar eve döndü. 

Gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Mürvet İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde bulunan şüpheli İ.İ.'yi gözaltına aldı. 

Mürvet İ.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, babaannesini yıllardır kendisine kötü davranması nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

Alkollü olduğu iddia edildi

Mürvet İ.'nin komşuları, İ.İ.'nin sürekli alkol aldığını, olay öncesi de alkollü olarak eve geldiğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
  1. İzmir Adli Tıp Kurumu
  2. Çiğli
  3. Ataşehir
  4. cinayet

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