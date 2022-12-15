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Gündem Baba Yusuf Ziya Gümüşel teslim oldu!
Gündem

Baba Yusuf Ziya Gümüşel teslim oldu!

"Kız çocuğunu 6 yaşında evlendirdiği" iftirası atılan ve günlerdir linç edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, hakkında çıkan yakalama kararından sonra teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 02:29:00 - 2022-12-15 02:41:55
Baba Yusuf Ziya Gümüşel teslim oldu!

 Yeniakit.com.tr 

6 yaşında evlendirildiği yalanını ortaya atan H.K.G.'nin eşinden sonra babası da teslim oldu.

Kamuoyunda başlatılan linç kampanyası ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile H.K.G.'nin avukatları, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklanması için başvuruda bulundu.

Akşam saatlerinde Gümüşel ve İstekli'nin yakalanma kararı çıktı.

Kadir İstekli, hakkındaki yakalama kararından sonra İstanbul Pendik'te teslim oldu.

İstekli'nin ardından Yusuf Ziya Gümüşel de İstanbul'da emniyet mensuplarına teslim oldu.

Gümüşel ile İstekli'nin ifade işlemleri sürüyor.

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