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Gündem Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Gündem

Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

Koronavirüs vaka sayıları artarken gelen ölüm haberleri de katlanıyor. Bartın'da 76 yaşındaki babaları Alim Yücetaş'ı virüs yüzünden kaybeden Yücetaş ailesi, 10 gün içerisinde 2 acıyla daha sarsıldı. Babanın ardından 2 oğlu daha korona yüzünden yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:39:00 -
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten yaşamını yitirdi

Bartın'da, 10 gün içerisinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Muhammet Yücetaş'ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

Yan yana defnedildiler

Bartın'ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Almanya'da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi. Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

 

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