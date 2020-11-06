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Aktüel Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar
Aktüel

Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar

Eskişehir'de yaşayan Uğurlu kardeşler, babalarından 40 yıl önce öğrendikleri elekçiliği 25 metrekarelik iş yerlerinde yaşatıyor - Elekçi Muzaffer Uğurlu: - "Talepten memnun değiliz ama mesleğimizi sürdürmek için yapıyoruz. Kar amaçlamıyoruz. Bu mesleği bir yere kadar götürmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:25:45 -
Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Muzaffer ve Metin Uğurlu kardeşler, babalarından öğrendikleri elekçiliği 40 yıldır sürdürüyor.

Babaları İsmail Uğurlu'dan 40 yıl önce elekçiliği öğrenen 56 yaşındaki Muzaffer ve 60 yaşındaki Metin kardeşler, Yemenici Sokak'taki 25 metrekarelik iş yerlerinde ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Farklı boyutlardaki elekleri tamamen el emeğiyle yapan Uğurlu kardeşler, vatandaşların istediği ebatta da imalat gerçekleştiriyor. Talepten memnun olmasalar da mesleği sürdürmek için üretim yapan kardeşler, elekleri 5 ila 30 liradan satışa sunuyor.

Muzaffer Uğurlu, AA muhabirine, kendilerinden sonra da elekçilik yapacak kimsenin bulunmadığını söyledi.

Kasnağı, tel ve çivi yardımıyla elek haline getirdiklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Küçük bir eleği 5-10 dakikada yapıyorum. Un elekleri 20 santimetre ila 40 santimetre arasında oluyor. Daha önce un elekleri 60-70 santimetre arasında yapılıyordu. İnsanlar bu kadar büyüğü artık kullanamadığından küçük yapıyoruz. Büyük kalburlar ise nohut, kuru fasulye, arpa, buğday gibi mahsullüleri elemekte kullanılıyor. Küçük elekler ise un ya da haşhaş için kullanılıyor. Büyük kalburları 25-30 liradan, un eleklerini de 5-15 lira arasında satıyoruz. Eleğin çap büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatları değişiyor."

- "Kar amaçlamıyoruz"

Uğurlu, tamamen el emeği olan elek ve kalburları kişiye özel büyüklükte ve tel aralığında da imal edebildiklerini bildirdi.

Eleğe olan talebin eskiye göre azaldığını anlatan Uğurlu, "Talep azaldığı için çok sayıda olmasa da isteğe göre elek yapıyoruz. Çünkü talep olmayınca boşuna yer işgal ediyor. Talepten memnun değiliz ama mesleğimizi sürdürmek için yapıyoruz. Kar amaçlamıyoruz. Bu mesleği bir yere kadar götürmek istiyoruz. Bizden sonra devralacak kimse de yok." diye konuştu.

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