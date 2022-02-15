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Medya Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi konusu nedir?
Medya

Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi konusu nedir?

Baba dizisi hikayesi gerçek mi? Show TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. İlk bölümüyle 15 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan Baba dizisini konusu, oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:22:00 -
Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi konusu nedir?

Show TV ekranlarında yayımlanacak olan Baba dizisinin konusu, oyuncuların merak konusu oldu. Peki, Baba dizisinde kimler oynuyor?

Baba dizisi konusu nedir?

Baba dizisi ilk bölümüyle 15 Şubat Salı akşamı Show Tv ekranlarında yayımlanacak. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

Baba dizisi, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Saruhan Ailesi'nin hikayesini konu alıyor. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Baba dizisi oyuncuları kimler?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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