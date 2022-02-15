Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi konusu nedir?
Baba dizisi hikayesi gerçek mi? Show TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. İlk bölümüyle 15 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan Baba dizisini konusu, oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler?
Show TV ekranlarında yayımlanacak olan Baba dizisinin konusu, oyuncuların merak konusu oldu. Peki, Baba dizisinde kimler oynuyor?
Baba dizisi konusu nedir?
Baba dizisi ilk bölümüyle 15 Şubat Salı akşamı Show Tv ekranlarında yayımlanacak. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.
Baba dizisi, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Saruhan Ailesi'nin hikayesini konu alıyor. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
Baba dizisi oyuncuları kimler?
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı