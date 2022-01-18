B6 vitamini nedir, ne işe yarar? B6 vitamini faydaları

B6 vitamini nedir?

B6 vitamini (piridoksin), vücutta depolanmayan ve suda eriyen vitaminlerden birisidir. Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında kolaylıkla bozulabilir. B vitamini çeşitlerinden olan B6 vitamini özellikle enerji denildiğinde akla gelen bir besindir. Sporcu takviyeleri içerisine de eklenen bu vitamin doğal beslenme ile vücuda alınabileceği gibi gerekli durumlarda takviyeler ile desteklenebilir.

B6 vitamini faydaları nelerdir?

Enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

Protein ve glikojen metabolizmasına katkıda bulunur.

Homosistenin metabolizmasına katkıda bulunur.

Kırmızı kan hücreleri oluşumuna katkıda bulunur.

Bağışıklık sisteminin çalışmasına katkıda bulunur.

B6 vitamini nelerde var?

Kuru baklagiller, özellikle de nohut.

Kırmızı ve beyaz et.

Süt ve ürünleri.

Balık ve deniz ürünleri.

Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar.

Muz ve avokado.

Kabuklu kuru yemişler.

B6 Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Deri döküntüleri

Çatlak ve ağrılı dudaklar

Dilde ağrı

Ruh hali değişiklikleri

Zayıflamış bağışıklık fonksiyonu

Yorgunluk ve düşük enerji

Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

B6 vitamini fazlalığı nelere yol açar?

Bu vitaminin fazlalığı ciltte hassasiyet, ağrılı lezyon, alerjik cilt reaksiyonları gibi çeşitli cilt problemlerine neden olur. Gastrointestinal sorunlar, B6 vitaminin yüksekliğinin potansiyel yan etkilerindendir. Mide ekşimesi, iştah kaybı, karın ağrısı ve mide bulantısı, bu sağlık sorunlarından bazılarıdır.