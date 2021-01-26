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Dünya B.1.351 ABD'de görüldü
Dünya

B.1.351 ABD'de görüldü

İlk kez Brezilya'da ortaya çıkan ve B.1.351 olarak adlandırılan koronavirüsün yeni türünün ABD'nin Minnesota eyaletinde görüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 05:28:00 -
B.1.351 ABD'de görüldü

Minnesota Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bu mutasyonun, eyalet çapındaki genel taramada tesadüfen tespit edildiği belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan mevcut tedbirlerin sıkı uygulanması durumunda, yeni tespit edilen türün yayılmasının da kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Amerikan medyasında, Brezilya varyantının Güney Afrika varyantına benzediği ve mevcut aşıların daha az etkili olabileceği konusunda bazı endişeler paylaşıldı. ABD merkezli ilaç firması Moderna dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne (B.1.351) karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladığını duyurmuştu. Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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