B12 vitamini nelerde bulunur? İbrahim Saraçoğlu B12 için önerdi! Bu kür her derde deva

B12 vitamini genel anlamda hayvan etinde bulunan bir vitamin çeşididir. Sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, vücut hücrelerinin oluşumunu kendini yenilemesini ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştıran vitaminler arasında yer alır. Öte yandan vücuda yeterli miktarda alınan B12 vitamini hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye de yardımcı olabilmektedir

B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?

Bu yüzden, her bireyin B12 açısından zengin besin kaynaklarını tüketmesi önerilir. Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu B12 için lahana kürünü öneriyor. "B12-vitamini sadece hayvansal besinlerde bulunur ancak beyaz lahananın fermentasyonu sonucunda B12-vitamini bakımından zengin, ekşi tadı olan ferment-lahana oluşur. Bu özellikte neredeyse hiçbir bitkide yoktur." diyen Saraçoğlu, beyaz lahana kürünün birbirlerinden tamamen farklı çok yönlü etkileri olduğunu belirtiyor. İşte hafızadan bağırsaklara kadar etkili olan B12 içeren lahanayla ilgili bilinmeyenler.

BEYAZ LAHANANIN FAYDALARI

Vücudumuzdan toksin atıcı,

Biyotransformasyon mekanizmasını harekete geçirici,

Düzensiz kan dolaşımını düzenleyici,

Selülit yok edici ve oluşumunu önleyici,

Bağırsak (kolon) kanserini önleyici,

Kılcal damarların çatlamasını engelleyici,

Hormonları dengeleyici,

Yüksek kan şekerini düşürücü,

Kanser hastalarında radyoterapi ve kemoterapi sonrası yardımcı ve destekleyici olarak önerilmektedir.

LAHANA KÜRÜ TARİFİ

Bir adet orta boy beyaz lahananın en dış yapraklarını atın ve kuşbaşı doğranır. Daha sonra karıştırma kabına alarak üzerine tuz ve kimyon ilave edilir ve iyice karıştırılır.

Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra temiz kavanoza doldurulur, iyice bastırılır ve son olarak üzerine ağırlık yapması için temiz taş koyulur. Kavanozun ağız kısmı temiz bez ve lastikle iyice kaplanır. Güneş görmeyen yerde en az 4 en fazla 10 gün muhafaza edilir ve daha sonra tüketilebilir.

B12 VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kendi sitesinde faydalı bilgilere veren İbrahim Saraçoğlu, B12 vitaminin faydalarını şöyle sıralıyor:

"Sadece hayvansal besinler yoluyla alabildiğimiz B12 vitamini, alyuvarların oluşumundaki en önemli vitamindir. Sinir sistemini güçlendiren ve bazı sinirlerin tamiri için gerekli olan bu vitamin, derimiz, büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir.

B12 vitamini bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından üretilir. Bu vitaminin bağırsaklarımız tarafından emilebilmesi için sağlıklı bir bağırsak sisteminin ve yine sağlıklı bir bağırsak florasının olması gerekir.

Bitkisel besinlerle beslenen vejetaryenler her ne kadar bitkiler üzerinden bu vitamini alıyorlarsa da bu alım yeterli değildir. Çünkü bitkisel besinlerde bu vitamin yok denecek kadar az olduğundan, vejetasyonların B12 vitamini takviyesine ihtiyacı vardır.

Hamile kadınların da hamilelik dönemlerinde bu vitamine ihtiyaçları vardır. Bu konuda lütfen hekiminize danışınız. Çünkü hamilelik dönemlerinde bazı minerallerin ve vitaminlerin yetersizliği bebek için irreversible (geri dönüşü olamayan) rahatsızlıklara neden olabilir.

Mide rahatsızlıkları olanlarda B12- vitamini yeterli derecede alınamaz. Mide duvarı hücrelerinde üretilen intrinsic faktörü, B12-vitaminin ince bağırsaklara taşınmasını sağlar. Ülser gibi bazı mide rahatsızlıkları durumunda mide intrinsic faktör üretemez. Bu durumda B12-vitamini ince bağırsaklara taşınamaz ve B12-vitamini eksikliği baş gösterebilir."

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 vitamini eksikliğinin ortaya çıkması çok ender bir durumdur. Eksikliğinin neden olduğu şikâyetlerin başlıcaları halsizlik ve yorgunluktur. Yorgunluk özellikle kol ve bileklerde daha yoğundur. Dil üzerinde yara açılması veya dilin aşırı hassaslaşması, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, ağız kenarında yara açılması, depresyon, baş ağrısı, hafıza zayıflığı, solgun bir yüz, kısa aralıklarla nefes alıp vermek bu şikâyetlere örnektir.

DİKKAT

Tiroid rahatsızlığı olan kişiler, ilaç kullansa dahi lahana kürünü uygulamamalıdır.