B12 vitamini nedir? B12 vitamini nelerde var? En iyi B12 kaynağı ne? Bir de böyle bakın

B12 vitamini, B grubu vitaminlerden biridir ve suda çözünür. Suda çözünme özelliğinden dolayı vücutta kolaylıkla emilim gösteren bir vitamindir. Vücudun ihtiyaç duyması halinde karaciğerde depolanan B12 vitamini gerekli vücut fonksiyonları için kullanılır. B12 vitamini, kobalt elementi içerir, bu yüzden kobalamin olarak da adlandırılır.

Genellikle, günlük olarak tüketilen yiyeceklerden kolayca yeterli miktarda B12 vitamini alınabilir. Ancak, beslenmelerinde yeterli miktarda B12 vitamini alamayanlar ve B12 vitamininin emilim sorununu yaşayanlar B12 vitamin takviyelerinden faydalanabilir.

B12 vitamini vücut genel işleyişinde oldukça önemli bir role sahiptir. Kırmızı kan hücreleri oluşması için vücudu destekler. Ayrıca DNA RNA sentezi için katkı sağlar. Genetik kodların oluşumunda etkili bir vitamindir.

B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini, vücut yapısındaki sinir hücrelerinin ve kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde oluşmasında oldukça önemli bir vitamindir. İnsan vücudunun genetik yapısını oluşturan DNA’nın yapılmasında yardımcı bir vitamindir. B vitamini grubuna aittir. Vücut kendi sistemi içerisinde B12 vitaminini üretemez. Bundan dolayı, B12 vitamini içeren yiyecek ve içeceklerinin tüketilmesi gerekir.

B12 vitamini nelerde var sorusunun cevabı; et, süt ve yumurta gibi çoğu hayvansal gıdayı işaret eder. Yetişkin bireylerin günde yaklaşık olarak 2,4 mikrogram B12 vitaminine ihtiyacı vardır.

B12 vitamini alımı için Önerilen Diyet Ödeneği (RDA) belirlenmiştir. Günlük B12 vitamini miktarları yaşa göre değişir.

Yaşa bağlı olarak günlük alınması gereken B12 vitamin miktarları şu şekilde sıralanır:

Doğumdan 6 aya kadar olan bebekler için günlük 0,4 mikrogram

7 ile 12 aylık arası bebeklerde günlük 0,5 mikrogram

1 ile 3 yaş arası çocuklarda günlük 0,9 mikrogram

4 ile 8 yaş arası çocuklarda günlük 1,2 mikrogram

9 ile 13 yaş arası çocuklarda günlük1,8 mikrogram

14 ile 18 yaş arası: çocuk ve yetişkinlerde günlük 2,4 mikrogram

19 yaşın üzerindeki yetişkinlerde günlük 2,4 mikrogram

Gebelik ve emzirme döneminde B12 vitamini gereksinimi günlük 2,6 mikrogramdan 2,8 mikrograma kadar yükselebilir. Günlük olarak B12 vitamin miktarını doğal yollarla vücuda almak sağlığınızı korumak adına önemlidir.

B12 Vitamini Nelerde Var?

B12 vitamini içeriği yoğun olarak hayvansal kökenli besinlerde bulunur. B12 vitamini nelerde var sorusu için sayılabilecek besinler şunlardır;

Kırmızı et

Sığır eti ve çeşitleri B12 vitamini açısından oldukça zengindir. Sığır eti ayrıca; folat, niasin, demir, çinko, potasyum, protein gibi diğer vitamin ve mineraller açısından da önemli besin maddesidir.

Balık

Omega-3 kaynağı olan balıklar kalp sağlığına iyi gelir. Aynı zamanda B12 vitamini bakımından da faydalıdır. B12 vitamini bakımından zengin balık türleri; sardalya, ton balığı, somon ve alabalıktır.

Yumurta

Yumurtada bulunan vitamin ve minerallerin çoğu yumurta sarısında bulunur. Bir bütün yumurta yaklaşık 0,5 mikrogram B12 vitamini sağlar, bu da günlük B12 vitamininin yaklaşık %20'sini oluşturur.

Süt Ürünleri

Süt, peynir, kefir ve yoğurt gibi gıdalar vitamin ve mineral için oldukça önemli besin maddeleridir. Protein ve kalsiyum ile birlikte B12 vitamini bakımından da oldukça faydalıdır.

Sakatat Türleri

Karaciğer ve böbrek gibi sakatat ürünleri besleyici olduğu kadar B12 vitamini açısından da önemlidir. Bu tür sakatat türlerini tüketerek günlük B12 vitamin ihtiyacı karşılanabilir.

Meyveler

B12 vitamini nelerde var sorusuna cevap olarak, mango, elma, muz, avokado, yaban mersini gibi meyve türleri sayılabilir. Ayrıca bu meyveler hem lif açısından zengin hem de antioksidan özellik göstermesi bakımından oldukça faydalıdır.

B12 vitamini açısından zengin olan bu tür besin maddelerini tüketerek vücudun ihtiyacı olan B12 vitamini karşılanabilir. B12 vitamini yeterli miktarda alınamadığı zaman vücut çeşitli reaksiyon ve belirtiler gösterebilir. Bunun önüne geçebilmek için öncelikle B12 vitamini doğal besin maddeleri tüketerek vücuda alınması gerekir. Eğer doğal besin maddeleri ile gerekli B12 vitamin miktarı vücuda alınamazsa, bu durumda gıda takviyeleri kullanılabilir.

B12 Vitamini Neden Önemli?

B12 vitamini vücut için oldukça önemli bir B grubu vitamin çeşididir. Çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması için B12 vitamini gereklidir.

B12 vitamininin vücut sistemindeki faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sinir sistemini ve beyin hücrelerinin sağlığını koruyarak normal çalışmalarına faydalıdır

Dikkati toparlamaya yardımcı olarak düşünme ve hafıza becerilerinin artmasına fayda sağlar

Anemiyi (kansızlık) önleme ve kırmızı kan hücresi oluşumu için vücudu destekler

Vücutta enerji üretimini gerçekleştirir

Göz sağlığını korumaya yardımcıdır

DNA ve RNA yapımında etkilidir. Ayrıca DNA’nın kopyalanmasında ve düzenlenmesinde yardımcıdır

Doğuştan gelen anormallikleri önlemeye yardımcı bir vitamindir. B12 vitamin eksikliği oluştuğunda vücut fonksiyonlarının çalışmasında aksamalar yaşanarak çeşitli hastalıklar meydana gelebilir.

B12 vitamin eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Anemi (kansızlık)

Zayıf bilişsel performansın varlığı

Depresyon ve ruh halinin kötüleşmesi

Hafıza kaybının oluşması

Tükenmişlik hissi

Baş ağrılarının ortaya çıkması

Ruh hali değişikliklerinin olması

Konsantre olma sorunu ve dikkati toparlayamama

Zayıflık ve nörolojik sorunların oluşması

Bilişsel gecikmeler; çocuğun yaşına göre beklenen düşünme ve hafıza yeteneklerini göstermemesi gibi semptomlar B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanan belirtiler olabilir. Bu tür belirtilerin ortaya çıkmasını önlemek için gerekli B12 vitamini vücuda alınmalıdır.

B12 Vitamini Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

B12 Vitamini Eksikliğinden Kaynaklanan Sağlık Sorunları Nelerdir?

B12 vitamin eksikliğinde çeşitli rahatsızlıklar baş gösterebilir. Depresyon, paranoya, sanrılar, hafıza kaybı, idrar tutamama, tat ve koku kaybı, anemi, kalp yetmezliği, görme sorunları, fiziksel koordinasyon kaybı, sinir sistemi hasarı, kısırlık, bazı kanserler ve nöral tüp defektleri gibi sağlık sorunları B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir.

B12 Vitamin Eksikliği Demansa Neden Olur Mu?

B12 vitamin eksikliğinin ortaya çıkardığı rahatsızlıklardan biri de demanstır. Hafıza kaybı, davranışlarda değişiklikler, bilişsel gerileme, kişisel bakımla ilgili sorunların ortaya çıkması gibi semptomlar demans kaynaklı olabilir. Ayrıca, şiddetli ve uzun süreli eksikliğinde psikoz gibi durumların ortaya çıkmasında etkili olabilir. Psikozlu kişiler gerçekle gerçek olmayan arasındaki farkı ayırt etmekte zorluk çekerler.

B12 Vitamini Eksikliği Anemisi Nedir?

B12 vitamin eksikliği olduğunda, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücreleri oluşmaz. Kırmızı kan hücrelerinin yapımı için B!2 vitamini gereklidir. Bu nedenle, B12 vitamini eksikliği vücutta kansızlık oluşturabilir. Bundan dolayı, vücudun ihtiyacı olan B12 vitamini günlük olarak doğal besin maddelerinden mutlaka alınması gerekir.

B12 Vitamini Eksikliği Nasıl Teşhis Edilir?

Semptomlar her zaman mevcut olmayabileceği ve diğer besin eksikliklerine benzeyebileceği için eksiklik teşhisi zor olabilir. Genellikle B12 vitamini eksikliği geliştirme riski yüksek olan kişilerde B12 vitamini eksikliğini kontrol etmek için rutin kan testleri yapılır. B12 vitamini eksikliğini teşhis etmek için kullanılan testler tam kan sayımı (CBC) ve B12 vitamini kan testi seviyesidir. Bir kişinin kanındaki B12 vitamini miktarı mililitre (mL) başına 150'den az olması durumunda B12 vitamini eksikliği teşhisi konulur.

B12 Vitamin Eksikliğine Karşı Risk Faktörleri Nelerdir?

75 yaşından büyük olmak, sindirim sistemi bozukluğunun olması, sıkı bir vegan veya vejetaryen diyeti takip etmek, bazı ilaçların alınması, Sjögren sendromuna sahip olmak ve aşırı miktarda alkol tüketimi yapan bireylerde B12 vitamin eksikliği görülme olasılığı daha fazladır. Bu kişiler B12 vitamin eksikliğinde risk faktörünü oluşturan gruplardır.