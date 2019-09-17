B12 vitamini ne işe yarar? B12 vitamininin faydaları nelerdir? B12 vitamini nelere iyi gelir? B12 vitaminin vücudumuz üzerindeki faydaları nelerdir?

Deniz ürünleri, et, yumurta, peynir, yeşil sebzeler gibi besinlerde bulunan B12 vitamini, yeterli miktarda alınmadığı taktirde bağ ağrısı, baş dönmesi, kabızlık, dikkat dağınıklığı gibi farklı sorunlara neden olabiliyor.

B12 vitamini, vücudumuz tarafından doğrudan üretilmiyor.Ancak sinir hücreleri, DNA gibi yapıların oluşumu ve onarımı gibi durumlar için ihtiyaç duyduğumuz bir vitamindir.

B12 vitamininin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kan ve sinir hücreleri üzerinde etkili olan B12 vitamini, kemik iliği üretiminde de etkili.

Hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamini tüketerek B12 vitamini eksikliği ile ortaya çıkabilecek birçok hastalığın önüne geçebiliriz. B12 vitamini, hücrelerin yaşlanmasını önlüyor ve sinir hücrelerinin kendi kendisini tedavi etmesini sağlıyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin yanında kardonhidratları da enerjiye çevirerek yağ oranını azaltıyor.

Sağlığımızı korumak için hayatımızın her anında düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor.

B12 vitamini doğal olarak vücudumuzda bulunmadığı için. Bu yüzden onu alabileceğimiz tek kaynak besinler.

B12 vitamini en çok hayvansal gıdalarda bulunuyor. Deniz ürünleri, et, yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdaların yanında maydanoz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkiler, bezelye ve mercimek gibi baklagiller de bu vitamin açısından en zengin olan gıdalar arasında.