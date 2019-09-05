0553 313 94 23

B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?

Hayati değer taşıyan B12 vitamini, yetersiz alındığı durumlarda sağlık açısında ciddi problemlere neden oluyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:13
B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?

Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) B12 vitamini bulunmaz. Yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk, depresyon, sindirim bozuklukları, bayılmalar, mide bulantısı, kusma, gibi belirtilerle kendisini belli eden B12 eksikliğinde uzmanlar, ciğer, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta tüketimini öneriyor. Peki, B12 eksikliği belirtileri nelerdir? İşte, B12 eksikliğine yönelik bazı bilgiler.

B12 vitamini yetersizliğinde hücrelerde işler aksamaya başlar. Aksamadan en çok nasibini alanlar da kemik iliğinde üretilen kan hücreleri ile sinir hücreleri olur. Sinir hücreleri yeteri kadar B12 vitamini bulamazlarsa “bilgi oluşturma, üretme, saklama ve aktarma” süreçlerini aksatmaya başlar. Kısacası B12 vitamini eksikliği önemlidir.

B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) zerre kadar B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini kazanmaktan söz ediyorsak ihtiyacımız “hayvansal gıdalar” ile karşılamak zorundayız.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

* Unutkanlık

* Yorgunluk

* Uykusuzluk ve bitkinlik

* Kulak çınlaması

* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi

* Odaklanma sorunu

* Ayak ve el uyuşması

* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme

* Dilde yanma

* Kramplar

* İştah bozukluğu

* Hızlı kilo alma, zor kilo verme

* Kansızlık

B12 İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları

Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir

Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz

Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir

Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir

Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt ve kefir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:13
  1. B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?
  2. b12 eksikliği nasıl anlaşılır
  3. SeoHaber
  4. icerikhaber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan Belediyesinden “VEDAŞ” açıklaması
    1. Tatvan Belediyesinden “VEDAŞ”..
    2. Ardahan’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    3. Burhaniye’ de çalılık yangını büyük..
    4. Somali’de yıllar sonra galibiyet..
    5. TTK’da meydana gelen iş kazasında 1..
    6. Fransa'dan İran'a "nükleer anlaşmaya..
    7. Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil..
    8. Sudan'da hükümet kuruldu
    9. Alanyaspor'da Fenerahçe maçı..
    10. AK Parti'den dört isme tebligat..
    11. B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?
    12. Kahramanmaraş’ta otobüs şoförünü..
    13. Gram ve çeyrek altın kapanışta ne..
    14. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    15. Semih Erden: Siz tatil yaparken...
    16. Yenice’de su kullanamayan köylülere..
    17. Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e..
    18. Pakistan’da 2 bombalı saldırı: 1 ölü,..
    19. Devletin yardım kömürlerini böyle..
    20. 'İstediğimiz sonuçları alamadık ama...'
    21. 'Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan'
    22. Karabük’teki FETÖ operasyonunda 1..
    23. Öldürülen terörist zırhlı araca EYP’li..
    24. Bursa'da çocuklarına alkol içiren anne..
    25. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    26. HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan..
    27. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Abe'nin..
    28. Kırtasiye ödeneği ne zaman alınacak?
    29. Galatasaray'a bir kötü haber de..
    30. 2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçları..
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme