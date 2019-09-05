B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?

Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) B12 vitamini bulunmaz. Yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk, depresyon, sindirim bozuklukları, bayılmalar, mide bulantısı, kusma, gibi belirtilerle kendisini belli eden B12 eksikliğinde uzmanlar, ciğer, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta tüketimini öneriyor. Peki, B12 eksikliği belirtileri nelerdir? İşte, B12 eksikliğine yönelik bazı bilgiler.

B12 vitamini yetersizliğinde hücrelerde işler aksamaya başlar. Aksamadan en çok nasibini alanlar da kemik iliğinde üretilen kan hücreleri ile sinir hücreleri olur. Sinir hücreleri yeteri kadar B12 vitamini bulamazlarsa “bilgi oluşturma, üretme, saklama ve aktarma” süreçlerini aksatmaya başlar. Kısacası B12 vitamini eksikliği önemlidir.

B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) zerre kadar B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini kazanmaktan söz ediyorsak ihtiyacımız “hayvansal gıdalar” ile karşılamak zorundayız.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

* Unutkanlık

* Yorgunluk

* Uykusuzluk ve bitkinlik

* Kulak çınlaması

* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi

* Odaklanma sorunu

* Ayak ve el uyuşması

* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme

* Dilde yanma

* Kramplar

* İştah bozukluğu

* Hızlı kilo alma, zor kilo verme

* Kansızlık

B12 İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları

Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir

Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz

Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir

Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir

Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt ve kefir.