B12 vitamini eksikliği mi var? İşte doğal tedavi için kırmızı lahana (Mor lahana) kürü tarifi

12 eksikliği iğnelerine, ilaçlara, kısacası o kimyasal sentetik takviyelere gerek kalmadan; Lokantalarda yemeklerin yanında gelen kırmızı lahana salatasını evinizde yapmak oldukça basit. Kırmızı lahana oldukça besleyici ve bağışık sistemini kuvvetlendiren fermente ürünlerden biridir. Peki, kırmızı lahana salatası nasıl yapılır? İşte kırmızı lahana salatası tarifi...

Yalnızca B12 eksikliği olanlar değil tüm ev halkı tüketebilir..

Tamamen doğal ve leziz bu tarifi kullanmaya başladıktan sonra gün gün B12 değerleriniz artıyor ve en geç 1-2 ay sonunda B12 vitamin değerlerinizi ölçtürdüğünüzde B 12 eksikliğinden eser kalmayacak. B12 iğnelerine, ilaçlara, kısacası o kimyasal sentetik takviyelere gerek kalmadan;

Yalnızca B12 eksikliği olanlar değil tüm ev halkı tüketebilir, tüketmesi faydalıdır.

Kırmızı lahana (Mor lahana) kürü tarifi

Gerekli Malzemeler

Bir orta boy kırmızı lahana

Bir çorba kaşığı kaya tuzu

Yarım çay bardağı elma sirkesi

B12 Vitamini Eksikliği İçin Kür Nasıl Yapılır?

1 orta boy kırmızı lahanayı ince doğrayın, üzerine 1 yemek kaşığı tuz döktükten sonra bir kasede hafif karıştırın. Karışımı bir kavanoza doldurun karışım su salmaya başlayacak bekleyin. 2 saat sonra kavanozun üstüne yarım çay bardağı ev yapımı elma sirkesi koyun. (Sirke sevmiyorsanız yerine su koyabilirsiniz) mecburi değil, ama sakın hazır sirke koymayın. Ağzını kapatıp buzdolabında 5 gün bekletin. Günden itibaren her gün iki üç kaşık tüketin, salatalarınıza da ilave edebilirsiniz hem suyu hem kendisi şifadır.

Hazır turşu suyuyla lahana turşusu nasıl yapılır?

Turşu suyunuz kavanozda arttı, turşunuz azaldıysa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz miktardaki havuçları rendeleyip beyaz lahanaları da ince ince kıyın. Üzerlerine artan turşu suyunuzu ekleyin. 1 gün bekletip daha sonra buzdolabına koyun.

Mor lahana faydaları

Mor lahanada ayrıca, C vitamini , antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar. Mor lahananın içinde sülfür bileşeni bulunur. Mevsimsel geçiş dönemlerinde yaşanabilecek soğuk algınlığı, grip gibi küçük rahatsızlıklara karşı bağışıklığı güçlendirmesinden tutun, mide ve deriyle ilgili rahatsızlıklara da oldukça iyi gelmesiyle bilinen mor lahana, ayrıca tam bir diyet dostu sebzedir. Ortalama bir mor lahana yalnızca 60 kalori civarındadır. Dolayısıyla diyetteyseniz de gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir lezzet. Birçok kişi mor lahananın şişkinlik ve gaz yaptığını düşünür, kimileri için bu doğru olsa da genellikle kişiden kişiye değişen bir durumdur. Mor lahana tükettikten sonra hazmı kolaylaştırıcı birtakım bitki çayları içerek gaz ve şişkinlik sorunundan da kurtulabilirsiniz.

İşte farklı bir diğer tarif ise;

Mor Lahana Salatası Tarifi

Malzeme Listesi

1 tane orta boy mor lahana

2 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı su

1 – 2 diş sarımsak (rendelenecek)

4 – 5 çorba kaşığı zeytinyağı

Bir miktar tuz

Hazırlanışı



Öncelikle mor lahanayı güzelce yıkayın. İyice yıkanmış mor lahanayı ince ince parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız mor lahana parçalarını 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı döktüğünüz tavaya ilave ederek kısık ateşte dikkatlice kavurun. Lahanaların yanmaması ve dibinin tutmaması konularında dikkatli olun. Beş dakika kadar kavrulduktan sonra mor lahanaların üzerine 1 çay bardağı suyu ilave ederek, iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Mor lahanalar piştikten sonra biraz soğumaya bırakın. Bu arada 1-2 diş sarımsağı rendeleyerek hazırlayın. Mor lahanalar yeterince soğuduğu zaman hazırladığınız sarımsak rendesini süzme yoğurtla beraber mor lahananın üzerine ekleyin. Daha sonra meydana gelen karışımı hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Dilerseniz mor lahana salatasını buzdolabında bir süre soğumaya bırakın.

Püf Noktaları

Salatanın üzerine bir demet maydanoz ya da nane yerleştirerek sunum açısından daha dekoratif bir görüntü de sağlayabilirsiniz. Eğer damak tadınıza hitap ediyorsa hazırladığınız salatanın üzerine biraz sirke ve limon suyu gezdirerek mor lahana salatasını daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Mor lahanayı kavururken renginin soluklaşmasını önlemek adına ve daha kırmızı bir görüntü elde edebilmek için kavurmaya başlamadan önce lahanaların üzerine biraz sirke ilave ederek lahananın kendi rengini koruyabilirsiniz.