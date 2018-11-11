THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Azmin zaferi! 1 yılda 122 kilo verdi

Balıkesir'de yaşayan 22 yaşındaki Atakan Akagündüz, çevresinden gelen tepkiler üzerine azmederek bir yıl içinde 212 kilodan 90 kiloya düştü.

11 Kasım 2018 Pazar 14:05
Azmin zaferi! 1 yılda 122 kilo verdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan ve geçen yıl 212 kilo olan Atakan Akagündüz, 1 yılda 122 kilo verdi. Kilolu olduğu zamanlarda insanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirten Atakan Akagündüz, kilo verdikten sonra kendine güven geldiğini ve azmettikten sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Kilolu olduğu dönemdeki yüksek olan tansiyonunun kilo verdikten sonra normale döndüğünü ifade eden Akagündüz, "Yaşım 22. Bundan bir sene önce 212 kiloydum. Zaten hep iri bir çocuktum. 17-18 yaşımda bu kilo verme işlerini pek önemsemiyordum. Yaşım 22 olunca gerçekle yüzleştim, kilo verme kararı aldım" dedi. Akagündüz, şunları anlattı:

"212 kiloyu gördüm. Şu anda çok şükür yıl 2018, Kasım ayındayız. 90 kiloyum. Örnek olmak istedim. Bu kiloyu kendi irademle vermeye çalıştım. Kilo verince yaşam kalitem arttı. Her yere çıkabiliyorum. Özgüvenim geldi. Önceden çıkamıyordum dışarı. İnsanlar hep bana bakıyordu. Sıkı diyet yaptım, spor yaptım. Kilolarımı bu parklarda çalışarak, belediye spor merkezlerinde çalışarak verdim. En önemlisi bu işi kafanızda bitirmeniz. Eğer zayıflamayı düşünüyorsanız az yiyin. Porsiyonlarınızı küçültün. Yani sıkı bir diyet yapın."

"Görenler tanıyamıyor"

Oğlunun kilo vermesine çok sevindiğini söyleyen Nesrin Akagündüz, "Atakan, 2017'de tartıya çıktığı zaman 212 kilo geldi. Vermiş olduğu mücadeleyle ameliyatsız şu anda tam 90 kiloya düştü. Gerçi kolay olmadı. Çok mücadele verdi. Ama şu anda çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Eskiden Atakan'ın hayatından gerçekten çok endişe ediyordum bir anne olarak. Çok üzülüyorduk. Fakat şimdi, Atakanın vermiş olduğu mücadele ile gerçekten çok mutluyuz. Görenler Atakan'ı tanıyamıyorlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:05
  1. Atakan Akagündüz
  2. Balıkesir
  3. Burhaniye
  4. 1 yılda 122 kilo verdi
  5. azmin zaferi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Belözoğlu hakkında flaş plan! 'Eğer futbolu bırakmazsa...'
    1. Emre Belözoğlu hakkında flaş plan!..
    2. AK Parti'den CHP'ye 'Türkçe ezan' cevabı
    3. Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit, 5..
    4. YPG'li teröristler Münbiç’te..
    5. Bu seçimin mağlubu belli oldu.....
    6. Her mangalcı bu tüyoları bilmez!
    7. Bakın tarihe
    8. Kahramanmaraş'ta av tüfekli katliam!..
    9. Sonuna kadar varım
    10. Hindistan cevizi yağı zararlıymış
    11. THY rekorunu erken kırdı! Tam 1 milyar..
    12. 'Kısmetse hani, bir tatil de biz..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan Genelkurmay Başkanı..
    14. Gazi ve malullük hakkımız verilsin
    15. Alzheimer hastalarının tek ihtiyacı...
    16. Arkadaşıyla nişanlı olan kız kardeşi..
    17. Öz annesini, 'Sen karını bile..
    18. Burun eğrilikleri iz kalmadan..
    19. Azmin zaferi! 1 yılda 122 kilo verdi
    20. Göz yanmasına çay demleyin!
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim