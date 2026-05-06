Yerli APU60 motorumuz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı 30 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı CHP'li Emir'e kapak: Silivri'deki adama sor, o sana anlatır İstanbul'da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu'nda milyonluk darbe Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık kararı! İdam oylamasında CHP'liler satmıştı! CHP'li Başarır'dan "Darağacında Üç Fidan" yüzsüzlüğü! Sanchez'den AB'ye Gazze resti: ABD'nin UCM yaptırımlarını durdurun Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs'a komşu oldu İBB'nin yeni rant kapısı İGDAŞ oldu! Şarapçı müdürden 50 milyonluk vurgun
Aziz Yıldırım’ın çağrısı karşılık buldu! Barış Göktürk’ten net destek mesajı

Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına ilk yanıt geldi. Barış Göktürk, Yıldırım’a destek vereceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli camiada olağanüstü genel kurul öncesi hareketlilik artıyor. Başkan adayı Barış Göktürk, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım liderliğinde tek listeyle seçime gidilmesi çağrısına destek verdi. Camia içinde birlik mesajlarının güç kazandığı süreçte gözler diğer adaylara çevrildi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı.

Göktürk, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizdi.

TEK LİSTE FORMÜLÜ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

