  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek Telefona yüklediği ortaya çıktı: Gülistan Doku’ya adım adım takip Otomotivde ihracat rekoru: Sektör zirveyi bırakmadı Aldın Aldın listesi indirimlere doyuracak! A101’de 7 Mayıs 2026 kataloğu belli oldu Bir senedir dışarı adım atmamış Çöp evin içinden dram çıktı Küçümseyenler bile küçük dilini yutacak: 76 ton atık sayesinde neler oldu neler! Türkiye gündemini değiştirecek teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapana 300 bin lira Uçağı uçurmayacak pilot arıyorlar: Maaşı tam 100 bin dolar!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

Dünyaca ünlü gıda şirketi iflas sürecine girdi. İflas gelişmesi sonrası 420 bin şeftali ağacı yok edilecek. Ürünlerin imhasına karar verildi.

#1
Foto - Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

ABD merkezli gıda şirketi Del Monte’nin iflas süreci, California’daki şeftali üreticilerini zor durumda bıraktı. Şirketin sözleşmeleri iptal etmesi sonrası yaklaşık 420 bin şeftali ağacının sökülerek yok edilmesi planlanıyor.

#2
Foto - Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

Del Monte, geçen yıl Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından nisan ayında Modesto ve Hughson’daki konserve tesislerini kalıcı olarak kapattı.

#3
Foto - Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

Şirketin şeftali üreticileriyle yaptığı 20 yıllık alım sözleşmelerini iptal etmesi, çiftçiler için yaklaşık 550 milyon dolarlık gelir kaybı riskini beraberinde getirdi.

#4
Foto - Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

California Tarım Bakanlığı ise üreticilere destek amacıyla harekete geçti. Bölgedeki çiftçilere, yaklaşık 420 bin clingstone tipi şeftali ağacının bulunduğu 3 bin dönümlük alanın temizlenmesi için 9 milyon dolara kadar finansman sağlanacağı bildirildi. Böylece üreticilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ek zarardan korunmasının hedeflendiği belirtildi.

#5
Foto - Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

Öte yandan Pacific Coast Producers şirketi, mahkemenin onay verdiği satış sürecinin ardından Del Monte’nin meyve konservesi iş kolunu satın aldı.

#6
Foto - Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı sökülecek, tonlarca ürün imha edilecek

Şirketin üreticilere yaklaşık 24 bin ton şeftali için yeni sözleşme teklif ettiği ancak yaklaşık 50 bin tonluk ürünün alıcı bulunamadığı için imha edilmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşı tezgahının sonu! Covid aşısı üretimini durduruldu
Dünya

Aşı tezgahının sonu! Covid aşısı üretimini durduruldu

mRNA koronavirüs aşılarından ilklerinden birini geliştiren Alman şirketi BioNTech, üretimi durdurma kararı aldı ve süreci ortağı Pfizer’a de..
İmam trenden atılarak öldürüldü!
Dünya

İmam trenden atılarak öldürüldü!

İmam Mevlana Tousif Rıza Mazhari, Hindistan’da darp edildikten sonra hareket halindeki trenden atılarak hayatını kaybetti.
Fatih Karahan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren sözler
Ekonomi

Fatih Karahan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren sözler

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye'yi yakından ilgilendiren enflasyon ve kira fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı...
Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak
Ekonomi

Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak

Alman devi BioNTech, kapasite fazlası nedeniyle 1860 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs (Kovid-19) sonrası stratejik dönüşüm ba..
Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olmayacak!
Spor

Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olmayacak!

Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.
İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
Dünya

İslam alimi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Çarseda bölgesinde tanınmış İslam alimi Şeyh Muhammed İdris Tarangzai, uğradığı silahlı saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23