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Gündem Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya açıklaması: Ahlak dışı...
Gündem

Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya açıklaması: Ahlak dışı...

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Deniz Akkaya'ya bir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle dava açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 13:17:00 -
Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya açıklaması: Ahlak dışı...

Deniz Akkaya, katıldığı bir televizyon programında Bahar Candan’ın Aziz Yıldırım’la beraber olduğunu ima etti. “Akkaya hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi” diyen Yıldırım, ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan Akkaya’ya dava açılmasını talep etti.

Hakkında verilen 3 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis cezası alan Deniz Akkaya'nın başı yine dertte. Akkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Bahar-Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulundu.

"Ahlak dışı bir yalandan ibaret"

 Deniz Akkaya, Bahar Candan'ın Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti. Bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

"Kahkahalarla onur ve şerefim rencide edildi" diyen Yıldırım'ın dilekçesinde; Akkaya'nın, özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine zarar veren ağır bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Şikayete konu olan sözlerin ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.

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