Aziz Yıldırım'dan bomba ziyaret! Masadaki isimler dikkat çekti!
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya kritik bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya kritik bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sürpriz buluşmada Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat ve Avukat Abdurrahim Erol da hazır bulundu.
Zirveden Sürpriz Kare
Turkcell genel merkezinde gerçekleşen kabulde, Türk spor ve iş dünyasını bir araya getiren temaslar sağlandı. Yıldırım ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Bahçekapılı da yer aldı.