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Aziz Yıldırım'a ağır gönderme!

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:52
Aziz Yıldırım'a ağır gönderme!

Anadolu kulüplerinin son dönemdeki yükselişi ile ilgili konuşan Ağaoğlu, "Acaba Anadolu futbolu mu yükseldi, diğerleri mi düştü? Ben biliyorum bunu. Suyun önünde bir şey vardı, o şey çekildi. Su artık daha rahat akabiliyor. Neden bu sene herkes herkesi yenebiliyor, ne oldu acaba? Aynı takımlayım ben. Türk sporunun önünde bir baskı vardı, bu sene o baskı yok. Bu kadar diyorum. Çünkü takımlar kapı arkası, masa altı veya perde arkası sıkıntılarla bu sezon çok daha az karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından programa mesaj atan bir izleyici "Ağaoğlu bu sözleriyle Aziz Yıldırım'ı mı ima ediyor?" sorusunu yöneltti. Ağaoğlu'nun cevabı ise "Ben lafımı ortaya söyledim. Anlayan anladı, sıkıntı yok" yanıtını verdi.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:52
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