Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, şöyle konuştu: Tiyatro oynadı” dedi. Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.