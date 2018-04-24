Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i eleştiren Yıldırım, “Tiyatro oynadı” dedi.24 Nisan 2018 Salı 15:03
Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklama yaptı.
Yıldırım, şöyle konuştu: Tiyatro oynadı” dedi. Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.
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