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Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i eleştiren Yıldırım, “Tiyatro oynadı” dedi.

24 Nisan 2018 Salı 15:03
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, şöyle konuştu: Tiyatro oynadı” dedi. Yıldırım, “Kural, sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:03
  1. Aziz Yıldırım
  2. Şenol Güneş

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  • anti fbanti fb1 sa önce
    bu akli dengesi bozuk şahısın sözleri haber değeri taşımıyor
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