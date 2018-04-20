Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aziz Yıldırım: Bu olanlar kumpas!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:13
Aziz Yıldırım: Bu olanlar kumpas!


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu maçta yaşanan olayların 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının 'maç tatili' için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi? Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur! Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:13
  1. Aziz Yıldırım

YORUM YAZ

  • SelahattinSelahattin5 sa önce
    Azizcim iyisin hoşsun ama her kapı gicirdisinada kumpas- feto deme hadi geçmişte yaptığın sikeleri fetolarin hâkimi çıkınca yirttin ama yapmadigin anlamına gelmez ama bari kurtuldun da herseyede kumpasss diye yayipda durma yazık yani
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Arslan, dev projenin müjdesini verdi
  1. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
  2. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
  3. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
  4. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
  5. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
  7. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
  8. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
  9. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
  10. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
  11. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
  12. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
  13. TBMM'de erken seçim startı verildi
  14. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
  15. Kazdağları'nda yangın
  16. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
  17. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
  18. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
  19. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
  20. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu