Aziz Yıldırım: Bu olanlar kumpas!



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu maçta yaşanan olayların 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının 'maç tatili' için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi? Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur! Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.