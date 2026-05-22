Aziz Yıldırım açıklamıştı! Hakan Safi'nin de yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi netleşti. Bu sabah diğer aday Aziz Yıldırım da yönetim kurulu listesini duyurmuştu.
Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.
Asil üyeler:
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan
Yedek Üyeler:
Esra Öztürk Çilingir
Ahmet Bulut
Ahmet Murat Emanetoğlu
Ertuğrul Eren Ergen
Barış Öztürk
Mustafa Enes Yıldırım
Aras Bağ