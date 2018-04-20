Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aziz Yıldırım: 3 Temmuz'un devamı niteliğinde bir senaryo devreye sokuldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinde açıklamada bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 09:01
Aziz Yıldırım: 3 Temmuz'un devamı niteliğinde bir senaryo devreye sokuldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından kulübün resmi internet sitesinde açıklamada bulundu. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının “maç tatili” için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?
Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur! 

 

Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız." 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:01
  1. yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    1. Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak..
    2. Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
    3. Araç sahipleri dikkat! İndirim..
    4. Nepal'de yolcu uçağı pistten çıktı
    5. Ardahan’da çiftçiyi kuraklık..
    6. Mehmet Şimşek: AB ile o fark yüzde 28..
    7. Donald Trump, Putin'i Beyaz Saray'a..
    8. Terör örgütü tüm dünyadan özür diledi
    9. Pepe'nin kartı silinecek mi?
    10. Erdoğan 'O parti sandığa gömülmeli' dedi
    11. Dünyayı savaşın eşiğine getirdiler!..
    12. Van'da teröristlere büyük darbe
    13. Ağrı'da kaza biri çocuk 4 ölü!
    14. 3 kişilik köyde tek rakibi eşi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol..
    16. FB TV'den çarpıcı Şenol Güneş iddiası!
    17. Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur..
    18. Ankara'da zincirleme kaza: 10 araç..
    19. İstanbul Kartal'da kitabevinde çıkan..
    20. İspanya'da 58 yıllık terör örgütü özür..
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Afrin'de patlama oldu! Şehidimiz var
    Afrin'de patlama oldu! Şehidimiz var
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!