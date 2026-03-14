Aziz Sancar’dan Ortaylı ile ilgili ilginç taziye: “Çin’in bilimde Amerika’yı geçtiğini benden öğrendiğini söylemişti”

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı Türkiye’de olduğu gibi tüm Türk dünyasını da yasa boğdu.

Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar da Ortaylı’nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziyelerini dile getirdi. Ortaylı ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Sancar, “Tanıdığım en dürüst, Türkçü ve son derece mütevazı bir tarihçimizi kaybettik. Geçen yıl bir toplantıda yan yana oturmuş ve toplantı boyunca elini tutmuştum. Bir TV programında da Çin’in bilimde Amerika’yı geçtiğini benden öğrendiğini söylemişti. Allah’a şükür ki onu tanıma ve sohbet etme fırsatım oldu. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın”

