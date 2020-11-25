Aziz Sancar’dan, Ermeni saldırısında ailesini kaybeden Hatice’ye eğitim yardımı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre Sancar’ın, Azerbaycan’ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi. Haberde, Sancar’ın, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice’nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi. İşgalci Ermenistan’ın, 17 Ekim’de saldırdığı Gence’de Hatice enkazdan kurtarılmış, annesi, babası ve 1.5 yaşındaki kız kardeşi ise hayatını kaybetmişti.