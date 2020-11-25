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Aktüel Aziz Sancar’dan, Ermeni saldırısında ailesini kaybeden Hatice’ye eğitim yardımı
Aktüel

Aziz Sancar’dan, Ermeni saldırısında ailesini kaybeden Hatice’ye eğitim yardımı

ABD’de yaşayan Nobel Ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar, Ermenistan’ın balistik füzelerle Gence kentine düzenlediği saldırıda ebeveynlerini kaybeden Hatice Şahnezerova’nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:12:00 -
Aziz Sancar’dan, Ermeni saldırısında ailesini kaybeden Hatice’ye eğitim yardımı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre Sancar’ın, Azerbaycan’ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi. Haberde, Sancar’ın, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice’nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi. İşgalci Ermenistan’ın, 17 Ekim’de saldırdığı Gence’de Hatice enkazdan kurtarılmış, annesi, babası ve 1.5 yaşındaki kız kardeşi ise hayatını kaybetmişti.

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