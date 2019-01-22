0553 313 94 23

Aziz Kocaoğlu aday gösterilmezse CHP'yi bırakacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilmeyi bekleyen Aziz Kocaoğlu, partisi tarafından aday gösterilmezse ne yapacağını açıkladı.

22 Ocak 2019 Salı 15:30
Aziz Kocaoğlu aday gösterilmezse CHP'yi bırakacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, aday gösterilmeme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Aday gösterilmediğim takdirde bağımsız aday olacağımı, başka partiye gideceğimi söyleyenler beni hiç tanımamış. 15 yıldır bana bu ulvi görevi veren partimden başka hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden aday olmam" dedi.

Yeniden adaylık kararını vermeden önceki 3 gün boyunca hiç uyumadığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Bu karar kolay verilmemiştir. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği 4 ilçeyi kapsayan ziyaretlerini Kınık'tan sonra Aliağa ile devam ettirdi.

CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Kocaoğlu'nu partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz ve İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit ile gençlik ve kadın kolları üyeleri karşıladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, 30 ilçeyi de almak üzere yola çıktıklarını, Aliağa'yı da kazanacaklarına inandığını söyledi.

"Partimizin ve adayımızın emrindeyim"

Özcan Durmaz'ın bekledikleri ve istedikleri bir aday olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Özcan Durmaz Başkanımızın arkasında durup 31 Mart akşamı Aliağa'ya tekrar CHP bayrağını çekmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Sadece adayımıza ve ilçemize başarılar dilemek üzere geldim. Gece gündüz çalışarak, maddi manevi her türlü desteği vereceğimi belirtmek, bu irademi sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yıldır Aliağa'nın nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi penceresinden çok iyi biliyoruz. Geceli gündüzlü çalışacağız ve Aliağa Belediyesi'ni tekrar sağlıklı ellere teslim edeceğiz. Bu bizim asli görevimiz. Adaylığımla hiçbir ilgisi olmadan bunun sözünü veriyorum. Biz partimizin, buradaki belediye başkanı adayımızın ve ilçe başkanımızın emrindeyiz" diye konuştu.

"CHP'den bir yere gitmem"

Yerel seçim sürecinde çok fazla bilgi kirliliği yaratıldığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Aday gösterilmediğim takdirde bağımsız aday olacağımı, başka partiye gideceğimi söyleyenler beni hiç tanımamış. 15 yıldır bana bu ulvi görevi veren partimden başka hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden aday olmam" dedi.

"Bu karar kolay verilmedi"

Kocaoğlu, "Beni bu göreve CHP getirdi. Benim CHP'ye borcum var. Partimin başarılı olması için inisiyatif almam gerekiyordu. 15 yıl belediye başkanlığı yapan birinin bir tehlike gördüğünde ortaya çıkmaması, sorumluluk üstlenmemesi kabahattir. Bu kararı vermeden önce son 3 gün boyunca hiç gözümü kırpmadım. Bu kentte her sokağa gidiyorum. Her köye gidiyorum. Müdahil olmadığım takdirde olumsuz bir sonuçla karşılaşıldığında hemşerilerim bana 'neden sorumluluktan kaçtın' diye hesap sorarsa, onlara ne cevap vereceğim. Ben bu kentte yaşıyorum. Bundan sonra da bu kentte yaşayıp ölmek istiyorum. Bu kente karşı görevimi yapmazsam bu laflar arkamdan gelmeyecek mi? Ben bu sorumluluğu üstlenerek aday adayı oldum. Özgür iradeyle bırakan da, 'bir başka arkadaş gelsin görev yapsın' diyen de bendim. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi. Gönlümün istediği de, uzun zamandır hayal ettiğim de buydu. Bu karar kolay verilmemiştir. Takdir Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisi ve MYK'nındır. Biz buradayız. Aday olsam da olmasam da gelip burada gereken çalışmaları yapacağıma söz veriyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:30
  1. CHP
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. CHP İzmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP'den ittifak açıklaması!
    1. DSP'den ittifak açıklaması!
    2. 4 yaşındaki çocuk otel havuzunda..
    3. Türkiye Tekvando Şampiyonası
    4. Parasız kalan alkolik evde ne bulduysa..
    5. "CHP'nin Şişli adayı olacak"..
    6. "LNG'de attığımız adımların meyvesini..
    7. Yıldızlı Projeler Yarışması'na..
    8. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmezse..
    9. Antalya'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis..
    10. Meteoroloji İstanbul için tarih verdi
    11. Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup..
    12. Fazıl Say'dan çok konuşulacak Erdoğan..
    13. İsrail Gazze'nin yüzde 15'ini "tampon..
    14. Bir ilçe küçük kıza ağladı! Doktoru..
    15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    16. ANALİZ- Finans piyasalarında algoritma..
    17. Annesini öldüren sanığa..
    18. İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın..
    19. PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza
    20. "1 Şubat'tan itibaren bütün..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık