Aziz Kocaoğlu aday gösterilmezse CHP'yi bırakacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, aday gösterilmeme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Aday gösterilmediğim takdirde bağımsız aday olacağımı, başka partiye gideceğimi söyleyenler beni hiç tanımamış. 15 yıldır bana bu ulvi görevi veren partimden başka hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden aday olmam" dedi.

Yeniden adaylık kararını vermeden önceki 3 gün boyunca hiç uyumadığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Bu karar kolay verilmemiştir. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği 4 ilçeyi kapsayan ziyaretlerini Kınık'tan sonra Aliağa ile devam ettirdi.

CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Kocaoğlu'nu partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz ve İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit ile gençlik ve kadın kolları üyeleri karşıladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, 30 ilçeyi de almak üzere yola çıktıklarını, Aliağa'yı da kazanacaklarına inandığını söyledi.

"Partimizin ve adayımızın emrindeyim"

Özcan Durmaz'ın bekledikleri ve istedikleri bir aday olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Özcan Durmaz Başkanımızın arkasında durup 31 Mart akşamı Aliağa'ya tekrar CHP bayrağını çekmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Sadece adayımıza ve ilçemize başarılar dilemek üzere geldim. Gece gündüz çalışarak, maddi manevi her türlü desteği vereceğimi belirtmek, bu irademi sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yıldır Aliağa'nın nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi penceresinden çok iyi biliyoruz. Geceli gündüzlü çalışacağız ve Aliağa Belediyesi'ni tekrar sağlıklı ellere teslim edeceğiz. Bu bizim asli görevimiz. Adaylığımla hiçbir ilgisi olmadan bunun sözünü veriyorum. Biz partimizin, buradaki belediye başkanı adayımızın ve ilçe başkanımızın emrindeyiz" diye konuştu.

"CHP'den bir yere gitmem"

Yerel seçim sürecinde çok fazla bilgi kirliliği yaratıldığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Aday gösterilmediğim takdirde bağımsız aday olacağımı, başka partiye gideceğimi söyleyenler beni hiç tanımamış. 15 yıldır bana bu ulvi görevi veren partimden başka hiçbir yere gitmem. Hiçbir yerden aday olmam" dedi.

"Bu karar kolay verilmedi"

Kocaoğlu, "Beni bu göreve CHP getirdi. Benim CHP'ye borcum var. Partimin başarılı olması için inisiyatif almam gerekiyordu. 15 yıl belediye başkanlığı yapan birinin bir tehlike gördüğünde ortaya çıkmaması, sorumluluk üstlenmemesi kabahattir. Bu kararı vermeden önce son 3 gün boyunca hiç gözümü kırpmadım. Bu kentte her sokağa gidiyorum. Her köye gidiyorum. Müdahil olmadığım takdirde olumsuz bir sonuçla karşılaşıldığında hemşerilerim bana 'neden sorumluluktan kaçtın' diye hesap sorarsa, onlara ne cevap vereceğim. Ben bu kentte yaşıyorum. Bundan sonra da bu kentte yaşayıp ölmek istiyorum. Bu kente karşı görevimi yapmazsam bu laflar arkamdan gelmeyecek mi? Ben bu sorumluluğu üstlenerek aday adayı oldum. Özgür iradeyle bırakan da, 'bir başka arkadaş gelsin görev yapsın' diyen de bendim. Keşke bana ihtiyaç olmasaydı, keşke adayımız şimdiye kadar belirlenseydi. Gönlümün istediği de, uzun zamandır hayal ettiğim de buydu. Bu karar kolay verilmemiştir. Takdir Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisi ve MYK'nındır. Biz buradayız. Aday olsam da olmasam da gelip burada gereken çalışmaları yapacağıma söz veriyorum."