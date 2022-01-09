Azınlığın dediği mi milyonların istediği mi olacak? Bir avuç kalabalıktan 'köpek' eylemi!

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Başıboş sokak köpekleri, toplum açısından tehdit unsuru olmayı sürdürürken, bir grup azınlık, köpekler için insanlardan uzak güvenli bir yaşam ortamı oluşturulmaması hususunda direniyor.

Hayvanlar için oluşturulacak güvenli yaşama ortamlarına karşı direniyorlar!

İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen grup, yasaklı ırklarla başıboş sokak köpeklerinin toplatılmaması için eylem düzenledi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye başıboş bırakılan iki köpeğin saldırmasından sonra, belediyelere "bu sorunu çözün" talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı bazı sözde hayvanseverler tarafından hedef alınmaya devam ediyor.

Adeta sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirmeye çalışan sözde hayvanseverler, başıboş sokak köpekleri için oluşturulacak güvenli yaşama ortamlarına karşı direniyor. "Sokak hayvanları sahipsiz değildir." sloganlarının atıldığı Kadıköy'deki eyleme, sözde hayvanseverlerden Yusuf Güney ile Yonca Evcimik de destek verdi.

SOHAYKO barınağındaki skandal görüntülere tek kelime etmeyen sözde hayvanseverler, köpekler için belediyeler tarafından düzenlenen barınma alanlarını karalayarak, sokaklarda "köpek" bahanesi ile kaos peşinde koştu.