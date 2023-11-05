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Dünya Azgın teröristten tornistan
Dünya

Azgın teröristten tornistan

Yeniakit Publisher
2023-11-05 12:55:00 -
Azgın teröristten tornistan

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından aşırı sağcı Eliyahu, geri adım attı.

X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer silah kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.
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